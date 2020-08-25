Поиск справедливости в Областном суде Витебска закончился ничем

24 августа в Областном суде Витебска рассматривались жалобы на решения судов первой инстанции. Всего рассматривалось 43 иска. 9 и 10 августа в Витебске было арестовано около 300 человек. Примерно половина наказанных подали на пересмотр приговора районных и городских судов.

Статья у всех одна: 23.34 ч.1. — «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления»

Наказание: наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.

Большинство граждан были арестованы возле своих избирательных участков. Люди пришли увидеть протокол по итогам выборов, а увидели «небо в клеточку» на несколько суток.

Некоторых забрали для компании возле магазина и просто проходивших мимо.

Типичная история прозвучавшая в суде: «Пришёл к избирательному участку. Хотел узнать результат», «Стоял у магазина» и «Шёл по улице, остановился покурить».

Протоколы на задержание однотипные. У одного отделения – под копирку. Например, протокол задержания Первомайского РОВД: «Гражданин хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги: «Жыве Беларусь», «Верым! Можам! Пераможам!», «Лукашенко уходи!».

По остальным отделениям та же картина, только лозунги изменены согласно фантазии писавшего.

Приговоры первой инстанции так же под копирку – штраф и от 5 до 15 суток ареста.

По свидетельствам задержанных тем, кто был согласен с арестом давали по 5 суток, тем кто задавал вопросы — 10, а тем, кто посмел возмутиться – все 15!

Всего по Витебской области было задержано примерно 300 человек.

Возле 45 школы, по свидетельству очевидцев, забирали всех. Граждане слышали команду по рации, изначально – «Паковать всех с белой лентой». Затем контингент был расширен и брали всех без разбору. Независимых наблюдателей забрали за компанию. Их продержали до 3 ночи. Я проходила примерно в 20:30 увидела уходивший ОМОН, и заполненные автозаки.

Отпустили арестованных «за несанкционированные призывы» в одно время, после 5 суток тюрьмы. Это произошло благодаря многочисленным протестам в стране.

Примерно половина задержанных подали жалобу в областной суд на пересмотр.

Решение областного суда разнообразием не отличалось. Так как все отсидели по 5 суток, то это и утвердили, отменив 10 и 15 суток. Остальное, в том числе штраф и оплату услуг тюрьмы оставили без изменения.

В Беларуси Суд подчинен президенту. В главном Конституционном суде — 6 судей назначает президент и 6 — «парламент». Председателя Верховного суда утверждает президент. Кому задавать вопросы на счет несправедливости?

Вінцэнт Дунін–Марцінкевіч, Пінская шляхта»: