Два работника телерадиокомпании «Витебск» объявили забастовку, они хотят честных выборов

Фото: Народныя навіны Віцебска
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О начале забастовки объявили два сотрудника телерадиокомпании «Витебск», они написали об этом заявления руководителю ТРК сенаторке Елене Пантюховой и председателю «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту, передают Народныя навіны Віцебска.

Бастуют автор и ведущая популярной программы «Время Арт» Татьяна Ивановская и главный инженер ТРК «Витебск» Владимир Зайцев. В своем заявлении они написали, что присоединяются к национальной забастовке для скорейшей нормализации в стране и выражают ей протест против фальсификации выборов.

— Со вчерашнего дня мы приходим на работу к 9:00 и сидим на посту до 18:00. Но свои трудовые обязанности не выполняем. Пока нас двое, — сообщила по телефону Татьяна Ивановская.

Заявление бастующих содержит требования о проведении новых честных выборов, освобождении всех политзаключенных и расследовании всех случаев применения силы против мирных демонстрантов. Как сообщало наше издание, открытое письмо с подобными требования подписали более 200 медиков Витебска.

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