В Витебске идет реконструкция центральной аллеи по улице Кирова

Полным ходом идет реконструкция центральной аллеи на улице Кирова. Этот объект включен в план работ по подготовке Витебска к «Дажынкам—2020», передают Витебские Вести.

Помимо тротуарной плитки, заменят фонарные столбы, скамейки, урны. Вместо чугунного ограждения будет живая изгородь из кустарника. Бульвар украсят цветники, малые архитектурные формы. По-прежнему центральное место займет бюст советского партийного деятеля Сергея Кирова, именем которого названы улица и аллея. Планируется установка новой парковой скульптурной композиции, посвященной молодежи 1950-х годов.

Со стороны вокзала появится входная арка с декоративными горельефами, на которых будут изображены орден Трудового Красного Знамени и фрагмент Указа о награждении им города Витебска.

Ансамбль застройки улицы, ведущей от железнодорожного вокзала к Кировскому мосту, включен в Государственный список историко-культурных ценностей. Его авторы – архитекторы Виталий и Александра Даниловы, Валентин Гусев, о чем свидетельствует мемориальная доска на доме №4. Согласно проекту одна из самых узких улиц Витебска, сформированная в конце XVIII – начале XIX веков (как в нее еще умудрялась вписываться трамвайная линия?), расширилась в 10 раз и стала на тот момент самой широкой в республике. В центре магистрали разбили бульвар. Первый жилой дом был построен в 1952 году, а в 1955-м высажены деревья. В числе последних зданий, возведенных в 1960 году в ансамбле улицы, – шести-этажная гостиница «Двина» на берегу Западной Двины.