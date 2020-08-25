В Полоцке завершается строительство кольцевой развязки в рамках реконструкции моста через Западную Двину

Строительство кольцевой развязки завершается в Полоцке в рамках реконструкции моста через Западную Двину по ул. Юбилейной, передают Витебские Вести.

Новый облик перекрестка улиц Юбилейной, Успенской и проспекта Франциска Скорины при въезде на мост из центра города уже четко вырисовывается — автомобильное кольцо, парковка, пешеходные дорожки, зеленые зоны. Движение автотранспорта здесь было закрыто в конце апреля, а уже в августе реализация масштабного проекта вышла на финишную прямую. Быстрые темпы и высокое качество работ — фирменный стиль филиала дорожно-строительного треста №1 г.Витебска ПолоцкогоДСУ-2, выступающего в качестве подрядной организации.

—Мы сами живем в этом городе, заинтересованы в его обновлении и развитии. Стараемся сделать как можно лучше, чтобы люди потом сказали «спасибо», — говорит начальник участка Кирилл Кучиц.

Прораб Павел Заргарян отмечает, что работы сопряжены с определенными неудобствами – место оживленное, наполненное пешеходами, вокруг расположены магазины, офисы, общежитие, суд, нотариальная контора. В стесненных условиях приходится подстраиваться, чтобы всем было хорошо. Зато как приятно слышать от прохожих положительные оценки и даже восхищение. Ведь поначалу многим не верилось, что организация кольцевого движения на этом перекрестке в принципе возможна.

— До конца августа мы планируем уложить верхний слой асфальтобетона на самом кольцевом пересечении и закончить благоустройство территории, плюс выполнить верхний слой асфальтирования на подходе к мосту с правого берега, — рассказал директор ДСУ-2 г. Полоцка Леонид Батуро.

На объекте, пояснил он, ежедневно трудится до 40 человек –это дорожные рабочие, машинисты асфальтоукладчиков и экскаваторов, асфальтобетонщики, водители самосвалов. При необходимости количество людей увеличивается.

Специалисты уже выполнили устройство нескольких слоев дорожного основания, построили кольцевое пересечение, с двух сторон въезда на мост уширили дорожное полотно, сейчас занимаются благоустройством территории.

В общей сложности здесь будет уложено около 5 тыс. тонн асфальтобетона, 7 тыс. кв. м тротуарной плитки, почти два км бортового камня и один км дорожного борта. Помимо того, работники управления выполняли устройство подготовительных площадок для мостовиков, куда было перевезено 52 тыс. кубов песка.В целом силами ДСУ-2 на объекте будет выполнено подрядных работ на сумму 5,5 млн рублей, что составляет около 35% от годового объема.

К тому же, большие объемы работ, сегодня не видных глазу,выполнены субподрядными организациями, которые занимались выносом и заменой устаревших подземных коммуникаций- сетей электроснабжения, освещения, связи, канализации.

В центре кольца насыпан растительный грунт для засева трав и обустройства газона.Предусмотрена также резервная труба для прокладки электричества, чтобы в дальнейшем была возможность установить какую-либо скульптуру или инсталляцию.

Асфальтирование основной части моста проведут после того, как завершится монтаж всех пролетов перекрытий, но на подъездах к нему устройство нижних слоев асфальтобетона уже выполнено. Подготовлено земельное полотно для велодорожки и тротуаров.

Инновационные материалыи современные технологические решения применяются на обустройстве и облагораживании откосов. На правой стороне работы почти завершены, на левой — продолжаются.

Для удобства автомобилистов со всех сторон расширены подъезды к кольцевому пересечению. По прогнозам экспертов, строительство новой развязки позволит создать благоприятные условия для всех участников дорожного движения, снизить риск дорожно-транспортных происшествий, сократить время проезда участка.