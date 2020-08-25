Белорусская федерация футбола обвинила игроков в политической пропаганде

Белорусская федерация футбола прислала клубам высшей лиги письмо, в котором обвинила игроков в политической пропаганде.

В своем письме АБФФ напоминает, что «футбол как олимпийский вид спорта должен оставаться нейтральным в политических, религиозных, этнических, расовых и других вопросах». Этого правила придерживаются международные футбольные организации, вроде ФИФА и УЕФА, и требуют от своих членов. «На матчах под эгидой АБФФ, состоявшихся в период с 21 по 23 августа 2020 года, имели место случаи использования игроками команд жестов, предметов одежды, надписей на экипировке, связанных с открытым проявлением своих политических предпочтений. В данных случаях футбол использовался не только как средство для достижения спортивного результата, но и как площадка для политической пропаганды», — говорится в письме, которое подписал генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий.

АБФФ призывает игроков, тренеров, судей и других официальных лиц воздержаться от символики, лозунгов, жестов, украшений и одежды, используемых «в целях политической рекламы и идентификации политических взглядов».

В последние дни футболисты из разных лиг праздновали голы поднятым вверх кулаком и знаком victory. Вчера в Мозыре футболист «Витебска» Сергей Волков отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и два пальца в форме буквы «V». Как известно, эти знаки, а также сердечко стали символом объединенного штаба Светланы Тихановской на прошлых президентских выборах.

Кроме того, футболисты «Крумкачоў» вышли на матч первой лиги в майках с надписью «Мы с народом». Многие футболисты играли с белыми лентами на руках — символом движения за честные выборы.

Как отмечает by.tribuna.com, сама АБФФ перед президентскими выборами опубликовала часть речи Александра Лукашенко с хэштегом #Беларусьоднаннеотдадим, что противоречит целям федерации футбола и является политической агитацией.