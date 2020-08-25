«Белоруссия» приехала… из Москвы. Как российские пропагандисты в Беларуси организуют антимайданы и распространяют фейки

Власть
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Журналисты из России занимаются в Беларуси пропагандой.

Люди в Беларуси боятся, но не прекращают выходить на митинги. Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказала белорусская общественная деятельница, писательница Валерина Кустова.

«Это нормально — бояться. Многие белорусы боятся, но это не мешает, не останавливает нас, потому что можно бояться, сидя дома, не выходя, не меняя ничего – репрессии только усилятся. А можно бояться и идти вперед, за свободу», – сказала она.

Кустова рассказала, как журналисты из России занимаются пропагандой на стороне власти.

«Игнорирования акций (со стороны Лукашенко – ред.) нет, идет очень большая пропаганда, приглашены российские журналисты на наше ТВ, которые разрабатывают имидж, символику и проводят «антимайданы». Один вопрос, что получается у них смешно и неудачно, потому что они не живут в наших реалиях. И, конечно, та сторона не молчит и не ждет, а действует. Но что касается нас, главное – не поддаваться на фейковую информацию, на информацию о том, что якобы протест сдувается. Нужно идти дальше и не поддаваться этой грусти, которую нам хотят внушить«, – сказала она в комментарии

Отметим, что в Беларуси после массового увольнения журналистов из государственных СМИ, им на смену пришли российские пропагандисты. Как проводят «подрывную» работу в Беларуси кремлевские пропагандисты рассказал блогер Максим Кац. Теперь становится более понятно, откуда взялся сильный образ президента с автоматом. Возможно, скоро мы увидим Лукашенко стоящим на башне танка, как когда-то Борис Ельцин. А может Лукашенко произведет полет с журавлями, копируя Владимира Путина, называемого им старшим братом.

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