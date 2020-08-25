В Витебске первая гимназия просуществовала более века

Сейчас в Витебске восемь учреждений образования имеют статус гимназии. Первое учебное заведение такого ранга было открыто в городе в 1808 году, пишут Витебские Вести.

Витебская губернская мужская Александровская гимназия (в честь императора Александра І) просуществовала более века, ее закрыли в 1917-м. За это время учебное заведение закончили сотни учащихся, среди которых было немало незаурядных личностей. В их числе Алексей Парфенович Сапунов (1851-1924) – крупнейший историк и краевед Витебщины, автор почти 50 книг и брошюр. Одну из них он посвятил своей альма-матер. В 1883-м исполнялось 75 лет со дня открытия гимназии, и ее выпускник (а также преподаватель древних языков) не мог не откликнуться на это событие. К памятной дате вышла книга Алексея Сапунова «Историческая записка 75-летия Витебской гимназии». В ней три раздела, рассказывающих об основных этапах развития учебного заведения, приводятся сведения о преподавателях, список выпускников, который также выложен в интернете. За 75 лет гимназию закончили 663 человека, в том числе 37 с золотой или серебряной медалями. Первый выпуск 1810-го состоял из двоих учащихся: Канаровского-Соховича (вероятно, сына директора Кирилла Афанасьевича Канаровского-Соховича) и Путенцева. В 1812-м и 1813-м выпусков не было. Это объясняется объективными причинами: первый пришелся на Отечественную войну, а в 1813-м здание гимназии было отдано под госпиталь, хотя занятия проходили.

Первое награждение медалями состоялось в 1861-м. Тогда золотой награды удостоился Анфим Небогин, серебряной – Мечислав Богомолец и Сергей Онгерский.

Среди выпускников встречается немало знакомых фамилий: Иван Горбачевский – декабрист, Каэтан Коссович – языковед, переводчик и педагог, Степан Дудышкин – журналист и литературный критик, Станислав Окрейц – журналист и издатель, Сергей Чирьев – ученый-медик и профессор Киевского университета, Владимир Стукалич – общественный деятель и краевед, Иван Сушкевич – врач и деятель народного образования, Лев Шепелевич – литературовед и археолог, а также представители известных витебских семей – Петр Зафатай, Никита и Иван Чирьевы, Владимир Косов, Михаил Битный-Шляхто, Вениамин Юдин. Вместе с тем в этом списке отсутствует фамилия Александра Рыпинского (поэт, фольклорист, график, издатель). Хотя во всех публикациях, включая энциклопедические, утверждается, что он закончил Витебскую гимназию.

Выпускников в различные годы было разное количество. Это связано не только с количеством набранных учащихся, но и с числом дошедших «до финиша»: отсев в дореволюционных учебных заведениях был достаточно большой. В те годы не только не тянули учащихся и студентов, а предъявляли к ним самые строгие требования, несмотря на звания и служебное положение родителей. Примером может служить случай, произошедший с родными известного поэта Самуила Маршака, который вместе с матерью, братьями и сестрами жил в Витебске в 1892-1893 годах. С 1881 года в губернском центре работал его дед – раввин Бер-Абрам Гиттельсон. С ноября 1906-го он еще преподавал «закон Божий еврейской веры» в гимназии. Здесь же (правда, несколько раньше) учились его дети. Самуил Маршак вспоминал: «Наш приезд заставил потесниться всех обитателей старого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые были старше ее, давно покинули родительский кров и успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока оставались дома. Их было трое – двое моих дядюшек, еще не вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то время в гимназии. Мы запросто называли их по именам, без добавления почтительного слова «дядя» или «тетя». Да они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их так величать». Так вот один из них – Яков Гиттельсон – по итогам 1886/87 учебного года был оставлен на второй год во 2-м классе за неуспеваемость.

И еще одна интересная подробность: большое количество учащихся с двойными фамилиями. Например, Василий Сварацкий-Сверик, Владимир Кишко-Жчерский, Мечислав Слушка-Цепинский, Лоскунос-Жванский, Радзивилович-Шостак, Одляцкий-Почабут, Антон Сулимо-Самуйло, Иван Окулич-Казарин, Викент Кублицкий-Пиоттух, Клеофас Солатко-Петришо, Николай Равич-Щербо, Гилярий Заневский-Миганович, Феликс Шевердыкович-Ковалевский, Игнат Бибернштейн-Белковский.