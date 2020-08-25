Выручка беларусских обувщиков сократился на 20% из-за пандемии

Белорусские кожевенно-обувные предприятия потеряли 20% выручки из-за пандемии коронавируса. Экспорт сократился на треть. Об этом сообщает пресс-служба «Беллегпрома».

В госконцерне отметили, что оборот предприятий снизился на фоне закрытия торговых объектов и падения покупательского спроса.

Вместе с тем, председатель «Беллегпрома» подчеркнула, что предприятиями отрасли «необходима быстрая и глубокая работа по снижению цен на сырье и уменьшению внутренних издержек». В госконцерне считают, что это позволит установить конкурентные и доступные цены на готовые изделия – обувь и галантерею.

Следует отметить, что эти меры могут сказаться на качестве производимой продукции.

От предприятий концерна также потребовали проводить активную разработку модельной обуви и новых видов продукции, а также поискать новые рынки сбыта, в том числе на территории Евросоюза, Китая и других стран дальней дуги.

Примечательно, что российский рынок больше не рассматривается как перспективный. Напомним, что в апреле текущего года из-за пандемии потребительский спрос на обувь значительно снизился как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно болезненно сказалось на белорусском экспорте обуви введение карантина в Российской Федерации. Об этом в интервью «Витебскому Курьеру» тогда рассказывал директор компании «Белвест» Юрий Суманеев.

Расширить экспорт в страны ЕС сейчас едва ли возможно, потому что там обсуждают введение экономических санкций против режима. Под эту гребенку по традиции могут попасть многие белорусские предприятия, особенно входящие в государственные концерны. Иностранных инвестиций в экономику ждать не приходится, про банковские кредиты придется надолго забыть. Рентабельность отрасли едва ли составляет 5-6%, о которых заявляет руководство госконцерна. При такой рентабельности кредитные ставки должны быть близкими к нулю, но таких нет. Взять кредит даже под 20-30% сегодня маловероятно, ведь банки оценивают экономическое состояние предприятия и требуют закладывать имущество, стоимость которого кратно превышает сумму получаемого кредита.