«Решается вопрос о будущем наших детей, и внуков, о будущем России». Зюганов призвал Путина помочь Лукашено, потому что от этого завист «завтра и послезавтра России»

Будущее России решается в Минске

Бессменный лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов считает, что сегодня в Минске определяется будущее всей России. Он призвал президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, что вся Россия «должна подняться на защиту наших исторических завоеваний — нашей дружбы, нашего Союзного государства«. Об этом он заявил в интервью svpressa.ru

«Решается вопрос о будущем наших детей, и внуков, о будущем России», — завил политик.

«Завтра и послезавтра России зависит от того, насколько энергично мы будем сегодня выполнять свои союзнические обязательства перед Минском», — констатировал Геннадий Зюганов.

Российский политик сообщил, что разговаривал с Александром Лукашенко о ситуации в стране.

«Батька в минувшее воскресенье проявил характер. Я с ним разговаривал: Могилев, Витебск, Гомель провели мощные манифестации в его поддержку. Я посоветовал ему съездить в Гродно — там часть населения окатоличено, находится под польским влиянием. Но поддерживающих Лукашенко тоже немало, — заявил российский политик. — И белорусская армия проявила характер. Министр обороны прямо сказал: кто подойдет к памятникам, символизирующим нашу Победу, — будет иметь дело с военными, армия возьмет на себя ответственность».

Зюганов призвал российские власти проявить волю.

«И правильно они делают — нам тоже надо проявлять волю и характер. Сейчас решается не просто вопрос о будущем Союзного государства. Решается вопрос о будущем наших детей, и внуков, о будущем России», — завил политик.

Зюганов призвал государственных лидеров России «поднять всю страну на защиту исторических завоеваний» в Беларуси.

«Я уже сказал и Путину, и Мишустину, и Володину: сейчас вся страна должна подняться на защиту наших исторических завоеваний — нашей дружбы, нашего Союзного государства. Запад раскачивает ситуацию с одной целью — ликвидировать белорусскую государственность, растащить белорусскую собственность и подчинить Минск своим интересам. Мы обязаны помнить: если следом у нас в России разгуляется оранжевая псевдореволюция, обстановка будет еще хуже», — заявил Геннадий Зюганов.

Политик считает, что сегодня России угрожает опасность «оранжевой революции», которая может привести к тяжелым последствиям.