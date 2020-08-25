Футболист «Витебска» отпраздновал гол, подняв кулак и два пальца в форме буквы «V»

Спорт
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В чемпионате Беларуси по футболу голы отмечают узнаваемыми символами протеста. Вчера в Мозыре футболист «Витебска» Сергей Волков отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и два пальца в форме буквы «V».

Флешмоб запустил нападающий клуба «Ислочь» Николай Януш на прошлой неделе.

Напомним, что все игры чемпионата Беларуси по футболу проходят без зрителей, которых лишили возможности смотреть любимую игру из-за скандирования лозунга «Жыве Беларусь!». Даже в период пика пандемии в стране все футбольные матчи проходили при полных трибунах. Теперь, когда эпидемия, возможно, пошла на спад, все трибуны стадионов пусты.

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