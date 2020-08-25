МТС и life:) объяснили, почему в Минске не работал мобильный интернет

Фото udf.by
Власть
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Вчера вечером, 23 августа, абоненты начали жаловаться на работу мобильного интернета в Минске, причем одновременно у трех операторов. У некоторых пользователей доступ в Сеть вовсе отсутствовал, у других интернет-страницы загружались намного дольше обычного. Вот как в МТС и life:) прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Содержание
  1. МТС
  2. life:)
  3. Что произошло

МТС

Такое сообщение появилось на официальном сайте компании:

— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.

Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети Интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

На данный момент сеть работает в штатном режиме. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.

life:)

Комментарий от пресс-службы компании:

— Во второй половине дня 23 августа у наших абонентов в Минске были сложности с доступом в интернет. Это было связано с нагрузкой на сеть: она оказалась выше, чем стандартная пропускная способность нашей инфраструктуры.

Также в течение полутора часов доступ в интернет был ограничен из-за мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами для обеспечения национальной безопасности.

Мы сожалеем о том, что вы испытали сложности с доступом к услугам связи. Сейчас наша сеть работает в штатном режиме.

Что произошло

Проблемы с мобильным интернетом начались 23 августа около 18.35. Пользователи всех трех операторов — А1, МТС и life:) — из разных частей города стали сообщать, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с серьезными перебоями. С проводным фиксированным интернетом серьезных проблем на момент публикации материала не было.

А1 тогда так прокомментировал ситуацию:

— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, — прокомментировали в компании. — О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Национальный оператор связи РУП «Белтелеком» не комментирует ситуацию. Абоненты компании не получили компенсаций в связи с не предоставлением им услуг. Между тем, в Беларуси до сих пор  наблюдаются перебои с интернетом. Несколько дней интернет вообще отсутствовал, что крайне негативно сказалось на экономике. Отключение интернета в Беларуси стало одной из главных причин ухода из страны крупных и средних ИТ-компаний. Среди первых заявили об эвакуации офиса и сворачивании инвестиционной программы в Беларуси в японской корпорации Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber. Продолжительные трехдневные проблемы с доступом к интернету в Беларуси в период с 9 по 11 августа серьезно ударили по инвестиционному имиджу страны, который создавался усилиями тысяч белорусов. Это миллиардные потери для страны.

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