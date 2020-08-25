В Беларуси проходит проверка боеготовности ВС, призыв из запаса и приведение отдельных частей в высшую степень готовности

Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ведомства.



«Цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.

Проверка начинается 24 августа. Распоряжение отдал глава ведомства, руководит проверкой начальник Генштаба. Проверка завершится проведением тактического учения.



22 августа Александр Лукашенко заявил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление. Также он заявил о «шевелении войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы». В сопредельных государствах опровергли все его заявления. Представители Польши и Литвы высказались о том, что опасности не существует и объяснили заявления белорусских властей «психологической игрой». К подобным проявлениям можно отнести вчерашнюю атаку боевой авиации Беларуси нескольких воздушных шариков, залетевших с территории Литвы, где проходила 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы.

Несмотря на экономический кризис и отсутствие вероятности нападения с Запада, Беларусь решила закупить в России 4 новых боевых вертолета, бронетранспортеры и системы ПВО.

Пока власти точат ножи и нагнетает истерию в обществе Православная церковь призывает всех к молитве о даровании мира нашему Отечеству. Католический Костел молится и призывает власти к прекращению насилия.