Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси и договорились об испытании вакцины от коронавируса на белорусах

Фото: пресс-служба президента Беларуси
Армия
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились днем 24 августа. Обсудили не только ситуацию в Беларуси, но и третий этап испытания произведенной в России вакцины от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Стороны обсудили ситуацию внутри Беларуси и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

«Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в России. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля подробностей про испытания и поставку вакцины нет.

«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко и Путин созваниваются не в первый раз после президентских выборов в Беларуси для обсуждения ситуации в стране. После двух телефонных звонков 15 и 16 августа российская сторона выразила готовность оказывать поддержку Беларуси в рамках договора о создании Союзного государства и по линии ОДКБ. Через несколько дней Лукашенко позвонил Путину и попросил передать Меркель, «чтобы Германия и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси».

Что касается вакцины от коронавируса, то о ее готовности в России заявили 21 июля. Вакцину вводили двум группам добровольцев — всего 86 человек. Сообщалось, что добровольцы хорошо переносят вакцину, побочных явлений или осложнений не наблюдалось.

В ВОЗ заявили, что все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины должны быть тщательно проверены. Ранее ВОЗ призывала российские власти при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов. в Германии назвали регистрацию вакцины без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек. Подопытных найдут в Беларуси.

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