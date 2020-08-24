В Витебске подросток пытался запрыгнуть на подножку поезда и упал — лишился части ноги

В Витебске компания детей играла возле железнодорожного полотна. В какой-то момен один из детей пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда, но попал под поезд, сообщает Следственный комитет Беларуси.



«В процессе игры 13-летний подросток пытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося поезда. В результате он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги», — сообщили в ведомстве.

Подросток госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

