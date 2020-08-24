Министерство информации Беларуси отказывается комментировать причину блокировки более 70 сайтов

21 августа стало известно, что Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к более чем 70 интернет-ресурсам. В списке запрещенных сайтов оказались как СМИ — «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио», vkurier.by и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Журналисты TUT.by попытались узнать, в чем причина. Однако в министерстве получить комментарий не удалось.



Приказ об ограничении доступа к сайтам подписал министр информации Игорь Луцкий, но к сожалению, нашу просьбу разъяснить правовое обоснование он оставил без ответа. На сайте Мининформа позиция ведомства не отражена. Заместитель начальника управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Юрий Бебешко также не смог прояснить ситуацию, отметив лишь, что у ведомства еще есть время уведомить о решении владельцев сайта — до трех рабочих дней.



Если говорить в общем, то решение об ограничении доступа к сайту принимается Министерством информации по собственной инициативе, либо на основании решения суда, либо на основании письменных уведомлений госорганов, которые пришли к выводу, что сайт использовался для распространения информации, нарушающей законы Беларуси.

Под запрет попали сайты:

республиканских СМИ: «Радыё Свабода», «Трибуна», «Еврорадио», «Белсат», Udf.by, «Салідарнасць», The Village и др.

региональных СМИ: «Витебский курьер», «Машека», «Виртуальный Брест», «Народныя навіны Віцебска», 015.by (новости Гродно) и др.

общественных движений и инициатив: «Белорусская ассоциация журналистов», «ЕвроБеларусь», «Честные Люди», лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», платформы «Голос» и «Зубр» и др.

политических движений: «Говори правду», «Грамада», БХД, «За свободу», сайты политиков Николая Статкевича, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и др.

Также ограничен доступ к ряду VPN-сервисов, которые помогают обойти блокировку.

— Министерство информации должно отправить владельцам сайтов уведомление, в котором указаны нарушения, которые стали поводом ограничить доступ к ресурсу. Пока это требование не исполнено, — поясняет процедуру с точки зрения закона юрист и зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. — Дальше владелец сайта имеет право удалить информацию, которая послужила причиной для ограничения, и Мининформ в течение месяца принимает решение, может ли быть возобновлен доступ. Но для начала нужно знать, за что ограничили доступ, пока владельцы сайтов этого просто не знают.

