Беларусь закупит новые вертолеты, БТР и системы ПВО в России

Пдписан контракт на поставку в Беларусь из России первой партии из четырех вертолетов Ми-35М, а также двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод».

Кроме того, Беларусь и Россия подписали ряд контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения. Подписание состоялось в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Также сторонами был подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.