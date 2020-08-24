Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

Член президиума Координационного совета, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич вызвана в Следственный комитет Беларуси по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила пресс-служба совета.

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией совета.

18 августа Александр Лукашенко назвал создание совета оппозиции «попыткой захвата власти».

В КС, комментируя его слова, отмечали, что совет не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём.