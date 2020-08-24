В Беларуси простились с мужчиной, убитым выстрелом в голову во время протестов в Бресте

Фото: TUT.by
Армия
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Около 100 человек собралось 24 августа на похороны Геннадия Шутова, которого силовики ранили из огнестрельного оружия в голову во время акции протеста 11 августа в Бресте.

Прощание с Геннадием проходило в Жабинке, где он родился и вырос. На церемонию собрались родные, близкие, друзья и байкеры из нескольких белорусских мотоклубов.

Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

В Беларуси простились с мужчиной, убитым выстрелом в голову во время протестов в Бресте

Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание», пишет TUT.by.

По версии Следственного комитета, во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

Родственники погибшего с такой версией не согласны. Они настаивают, что Геннадий ни в каких массовых беспорядках не участвовал, по характеру был спокойный и уравновешенный, работал дальнобойщиком.

У погибшего остались пятеро детей.

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