Лукашенко требует «разбираться» с учителями, которые «перекинулись в другой лагерь»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые «перекинулись в другой лагерь».

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться»,приводит слова Лукашенко interfax.by.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно«, — сказал он.

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