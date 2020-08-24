Футболист Николай Золотов из Витебска выразил солидарность с протестующими в Беларуси

Защитник «Урала» с белорусским корнями Николай Золотов, рассказал Sports.ru о том, какую позицию он занимает по ситуации в Беларуси. Николай Золотов сообщил, что потрясен жесткостью ОМОН.

Напомним, с началом чемпионата Золотов вернулся в Екатеринбург из Витебска. Он сопереживает белорусскому народу в его борьбе.

«Люди в мирное время просто не имеют права вытворять такое. Даже несмотря на приказ», — считает Николай Золотов. Он также рассказал, что перечислил «определенную сумму» в помощь протестующих.

Золотов впечатлен масштабностью народного движения.

«Впервые в жизни вижу такую масштабную мобилизацию людей в нашей стране. Когда смотрел фотографии воскресного марша за свободу в Минске, по телу бежали мурашки. Это просто космос! Никогда не видел столько людей на улицах Минска. Это показывает, что у народа накипело», — говорит футболист.

Золотов также солидаризировался с позицией полузащитника сборной Беларуси и БАТЭ Станислава Драгуна, который, как сообщает Sports.ru, выразил нежелание помощи со стороны России.

«Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей̆, они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг другу. сей̆час я прошу вас: не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!», — написал Драгун.

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