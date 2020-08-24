Витебские медики — в открытом письме к белорусам: «Требуем новых выборов президента»

Фото: TUT.by
Общество
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В редакцию TUT.by прислали открытое письмо к жителям Беларуси витебские медики. В нем они поясняют свое отношение к тому, что сейчас происходит в стране. На момент публикации письмо подписали почти 240 работников областной больницы, больницы скорой помощи, детской областной больницы, инфекционной больницы и других учреждений здравоохранения Витебска.

«Мы, представители медицинского сообщества Витебска, граждане Республики Беларусь, работающие в учреждениях здравоохранения города и области, не признаем действительными результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Мы требуем:

  • провести новые выборы президента в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь, международными стандартами демократических выборов, при участии международных независимых наблюдателей, с новым составом ЦИК и включением в участковые избирательные комиссии независимых, ранее не участвовавших в них лиц;
  • срочно освободить людей, признанных политическими заключенными, и всех задержанных в ходе мирных протестов, а также снятия с них обвинений;
  • прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь;
  • призвать к ответственности по всей строгости закона работников государственных силовых структур, превысивших должностные полномочия, а также лиц, участвовавших в фальсификации выборов президента;
  • немедленно снять все обвинения с задержанных во время мирных акций протеста медицинских работников, провести их полную реабилитацию и привлечь к ответственности лиц, задерживавших и применявших физическое и психологическое насилие над медицинскими работниками в нарушение Женевской конвенции;
  • прекратить любые преследования альтернативных мнений и высказываний, а также угрозы и запугивание медицинских работников, участвующих в мирных акциях протеста».

Напомним, витебские медики 13 августа самыми первыми из представителей государственных организаций провели мирную акцию протеста против жестокости силовиков после выборов. С той поры медработники участвуют в различных протестных акциях — митингах, маршах, которые проходят в Витебске вот уже полторы недели.

На днях заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов выступил с заявлением о том, что он думает о ситуации в Беларуси после президентских выборов. Напомним, доктор Мартов из Витебска был первым медиком в стране, кто в апреле этого года, в разгар эпидемии коронавируса, не побоялся публично озвучить свой взгляд на то, что происходило тогда в больницах.

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