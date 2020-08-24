С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар

Авто
Опубликовано

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в УГАИ МВД Республики Беларусь.

В милиции напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

В дни проведения СКМ инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, а также будут пресекать нарушения ПДД со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения, пишет TUT.by.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров

Глава МВД Караев встретился с архиепископом Кондрусевичем по его просьбе

Витебские медики — в открытом письме к белорусам: «Требуем новых выборов президента»

Лавров: Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Дмитрий Гордон: я не предполагал что опричники Лукашенко будут лупасить дубинками мирных белорсов

Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Глубокском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки
Возле деревни Бушики Глубокского района произошло ДТП
0263
В Витебске иномарка сбила женщину
Сегодня на улице Смоленской в Витебске легковой автомобиль
0358
В Витебске иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
Днем 4 августа в Витебске на улице Лазо Opel Meriva
0601
«Это явно из-за „боевиков“ и выборов». Что происходит во внезапных очередях на границе c Россией
«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», —
0607
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)