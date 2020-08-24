Нацбанк приостанавливает постоянно доступные операции поддержки ликвидности

деньги
Опубликовано

Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт, передает БелТА.

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября», — говорится в сообщении.

Данное решение означает, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров

Глава МВД Караев встретился с архиепископом Кондрусевичем по его просьбе

Витебские медики — в открытом письме к белорусам: «Требуем новых выборов президента»

Лавров: Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Дмитрий Гордон: я не предполагал что опричники Лукашенко будут лупасить дубинками мирных белорсов

Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь закупит новые вертолеты, БТР и системы ПВО в России
Пдписан контракт на поставку в Беларусь из России первой
090
В Витебской области число самозанятых выросло почти на 11%
В Витебской области на 1 июля почти 4,2 тыс.
0250
На «Нафтане» более 3,2 тысячи человек подписались за отставку Лукашенко. Так будет ли забастовка?
На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял
0415
деньги школа учитель
Более 4 тысячи первоклассников пойдут в школы Витебска 1 сентября. Готовы ли школы их встретить?
Учебные заведения дошкольного, общего среднего, специального
0229
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)