Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США

Власть
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24 августа Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Беларуси. Об этом сообщает официальный канал политика «Пул первой».

Светлана Тихановская выразила благодарность Соединенным Штатам за их поддержку мирных демонстрантов в Беларуси.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой беларусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его» — сказала Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская также выразила готовность к разрешению кризиса путем диалога.

«Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций в целях содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа» — сказала Тихановская.

При этом она призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

«Мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси», — заявила Тихановская.

Встреча состоялась в столице Литвы Вильнюсе, куда Тихановская бежала после жестокого подавления протеста властями Беларуси. По меньшей мере шесть человек погибли, сотни ранены. Десятки людей по-прежнему пропали без вести после выборов и действий властей по подавлению протестов.

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