Народный артист СССР Олег Басилашвили: «Без ужаса невозможно смотреть на издевательства властей»

Власть
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Актер Олег Басилашвили высказался в поддержку коллектива Купаловского театра. Его дочь опубликовала в социальной сети пост с комментариями Народного артиста СССР.

«Без ужаса невозможно смотреть на издевательства властей над мирным народом. У любого нормального человека сердце обливается кровью, когда он смотрит на страдания людей, решившихся осуществить свое конституционное право», — заявил Басилашвили.

Легенларный актер выразил поддержку своим коллегам в Беларуси, которые подвергаются давлению властей.

«Поддерживаю моих белорусских театральных побратимов, а также художественного руководителя театра имени Янки Купала, режиссера Николая Пинигина. Мы много работали с ним на сцене БДТ», — говорится в заявлении.

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