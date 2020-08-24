Народный артист СССР Олег Басилашвили: «Без ужаса невозможно смотреть на издевательства властей»

Актер Олег Басилашвили высказался в поддержку коллектива Купаловского театра. Его дочь опубликовала в социальной сети пост с комментариями Народного артиста СССР.

«Без ужаса невозможно смотреть на издевательства властей над мирным народом. У любого нормального человека сердце обливается кровью, когда он смотрит на страдания людей, решившихся осуществить свое конституционное право», — заявил Басилашвили.

Легенларный актер выразил поддержку своим коллегам в Беларуси, которые подвергаются давлению властей.

«Поддерживаю моих белорусских театральных побратимов, а также художественного руководителя театра имени Янки Купала, режиссера Николая Пинигина. Мы много работали с ним на сцене БДТ», — говорится в заявлении.

В Витебске Театр Якуба Коласа решил поддержать минский театр Янки Купалы