Минск и Вильнюс обменялись нотами протеста из-за нарушения воздушного пространства

Из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Литвы вручена нота Беларуси, сообщает Delfi.

«Белорусский вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста», — заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он заявил, что белорусский вертолет пролетел в непосредственной близости от живой цепи людей.

«У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение», — добавил глава МИД Литвы.

Напомним, Минобороны Беларуси поднял военную авиацию, чтобы пресечь перемещение бело-красно-белых воздушных шариков, запущенных во время проведения мирной акции «Пути свободы«. Было заявлено о том, что нота протеста будет передана МИД Литвы в связ с нарушение воздушными шарами белорусского воздушного пространства.