Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров

23 августа около 19:30 по минскому времени с территории Литовской Республики на территорию Респубилки Беларусь «был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой«. Сообщение распространило Министерство обороны. Для предотвращения передвижения воздушных шаров с территории страны НАТО белорусская сторона подняла в воздух группу ударных вертолетов МИ-24.

«Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — заявили в пресс-службе ведомства.

Теперь передвижение воздушных шаров стран НАТО нашло свое подтверждение.

Минобороны направило соответствующие материалы в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

МИ-24 — тяжелый ударный вертолёт. Неофициальное название — «Крокодил». Серийный выпуск начался в 1971 году. Активно использовался в годы Афганскй и Чечненской войн, а также во многих войнах на территории Африки.

Вертолеты серии оснащены мощным вооружением: подвижная пулемётная установка НУВ-1 с пулемётом А-12,7 (боекомплект — 900 патронов), блоки ракет НАР УБ-32А и НУРС С-5, 4 ракеты ПТУР 9М17 противотанкового комплекса «Фаланга-М». Вертолеты имеют гондолы ГУВ-1 (включает автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя») и ГУВ-8700 (один четырёхствольный пулемёт Якб-12.7 и два четырёхствольных ГШГ-7,62). Также Ми-24 может нести два пушечных контейнера УПК-23-250 с пушкой ГШ-23Л и боекомплектом 250 снарядов. Некоторые Ми-24П оснащены двумя ракетами воздух-воздух Р-60/Р-60М для самообороны от истребителей противника и для борьбы с вражескими вертолётами. АПУ с ракетами устанавливались на внутренних держателях.