25 августа КГК Витебской области проведёт «горячую линию» по вопросам в сфере жилищного строительства

25 августа 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с жителями области для изучения проблемных вопросов в сфере жилищного строительства, передают Витебские Вести.

В настоящее время в Витебской области отсутствуют объекты сверхнормативного жилищного строительства. Обеспечивается выполнение поручения главы государства по ежегодному строительству индивидуального жилья в размере не менее 40% от общего объема возводимого жилья. По информации местных органов власти, обращений по вопросам затягивания сроков строительства жилья к ним в первом полугодии 2020-го не поступало. Однако допускаются единичные случаи приостановления строительства жилых домов, что влечет за собой затягивание сроков их ввода. Имеют место единичные факты возведения жилых домов без уведомления надзорного органа и регистрации объекта строительства. По все указанным фактам по инициативе Комитета госконтроля приняты меры реагирования.

В целях объективной оценки эффективности реализации в Витебской области мероприятий Государственной программы «Строительство жилья» на 2016-2020 годы Комитетом государственного контроля Витебской области 25 августа 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с жителями области. В том числе, могут рассматриваться вопросы о качестве выполнения строительно-монтажных работ, соблюдении сроков строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, своевременности реагирования исполнительных органов власти и организаций-застройщиков на поступающие обращения граждан.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8 (0212) 37-50-41.