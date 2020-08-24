Сотни тысяч белорусов вышли на улицы в Минске. Масштабная мирная акция прошла без происшествий и задержаний

Еще в первой половине дня 23 августа казалось, что протестные настроения в Беларуси пошли на спад и такого массового митинга, как неделю назад у стелы, уже не будет. Но пятнадцатый день протестов удивил, передает TUT.by.



Протесты, которые начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на выборах президента, длятся без перерыва уже две недели. В будние дни они менее многочисленны, зато уже второе воскресенье подряд в Минске собираются многотысячные митинги.

И если 16 августа более 200 тысяч человек собралось в Минске у стелы на проспекте Победителей, то сегодня площадка вокруг монумента была обнесена не только турникетами, но и колючей проволокой, а за час до планируемой акции министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил со странным обращением, записанным именно на фоне стелы «Минск — город-герой»:

— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — продолжил он на повышенных тонах. — В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией.

Действительно, вооруженных военных там было очень много.

Традиционные уже для улиц Минска военная техника и автобусы были замечены в городе еще утром: особенно много их было у площади Независимости и недалеко от стелы на проспекте Победителей. Сотрудники ГАИ выборочно проверяли документы у въезжающих в столицу, интересовались целью поездки. Подъезды к проспекту Независимости были перекрыты, как и сам проспект — от площади Независимости до улицы Козлова. Поезда метро не останавливались на станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Не работали торговые центры «Столица» и «Галерея».