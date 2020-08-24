Лукашенко прилетел во Дворец независимости и вышел из вертолета с автоматом

Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом «Пул Первого», Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там» — судя по всему, на Победителей, пишет TUT.by.

Рядом с президентом идет его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом — тоже без магазина.

Сегодня неравнодушные белорусы снова вышли на акции протеста. Стела в Минске оцеплена военными и окружена колючей проволокой, выставлены кордоны на подходе к площади Государственного флага и Дворцу независимости. Туда пришли колонны демонстрантов. Вышли на улицы и жители регионов. Пока нигде нет ни провокаций, ни разгонов.