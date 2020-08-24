В Литве прошла 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы

Фото: Страна для жизни
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В знак солидарности с жителями Беларуси, которые выступают за демократические перемены, 23 августа в Литве прошла акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединила Вильнюс с белорусской границей, передает TUT.by
В акции принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

В Литве прошла 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы
Фото: Страна для жизни

«Путь свободы» приурочен к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.

В Литве прошла 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы
Фото: Страна для жизни

«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил Гитанас Науседа.

 

 

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