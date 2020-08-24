В Литве прошла 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы

В знак солидарности с жителями Беларуси, которые выступают за демократические перемены, 23 августа в Литве прошла акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединила Вильнюс с белорусской границей, передает TUT.by

В акции принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.



«Путь свободы» приурочен к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.