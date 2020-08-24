Министр обороны угрожает жителям Минска применением армиии

Министерство обороны опубликовало странное и пугающее предупреждение от главы ведомства Виктора Хренина (позже появилась и видеоверсия предупреждения), пишет TUT.by.



— В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли, — напомнил глава Минобороны.

Он рассказал, что в знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников.



— Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! — продолжил Хренин.

— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — продолжил он на повышенных тонах.

Виктор Хренин категорически предупредил: «В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Таким образом, стало очевидно, что Беларусь выходит на противостояние армии и народа. Именно об этих планах всегда говорил Александр Лукашенко, когда говорил о «майданах» и силовом ответе на акции протеста. Однако, следует отметить, что в Украине армия не применялась для разгона политических акций. Приказа стрелять боевым оружием не было ни у армии, ни у полиции. Белорусская милиция уже открыла счет убитым и покалеченным. Их точное количество не поддается подсчету. В случае применения армии количество жертв может возрасти многократно. И на это сегодня настроен министр обороны. Недавно он говорил о сценарии гражданской войны, который готовится властями. Хренин настаивал на необходимости применению боевого оружия и выполнения «преступных» и «непреступных приказов».

«Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран», — сказлал Хренин.

Отдавая устный приказ о применении боевого оружия, министр отчетливо понимал, что это начало гражданской войны.

«Мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем», — заявил Хренин офицерам.

Победить в гражданской войне против народа невозможно. Их задача может состоять в том, чтобы разжечь гражданскую войну. В случае возникновения вооруженного конфликта немедленно вмешается Россия, которая уже подтвердила, что поддержит любое решение Лукашенко. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси.

«Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Белоруссии в отношении диалога со своим населением, заявил Лавров. «Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением» , — сказал Лавров.

Вчера Александр Лукашенко и его сын Николай одели бронежилеты и взялись за автоматы. Тот самый «диалог» уже идет.

«Преступный приказ, не преступный… Мы люди военные», «возможно, войдем в гражданскую войну». На закрытом выступлении министра обороны говорили о планируемой стрельбе по мирному населению