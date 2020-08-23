Архиепископ Кондрусевич в Браславе провел богослужение и рассказал как избежать конфронтации

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич сказал вчера в Браславе во время торжеств в честь Матери Божьей Владычицы озер, что «инакомыслящих ни в коем случае нельзя считать «отщепенцами» или врагами, потому что это путь к конфронтации«. Об этом сообщает сайт catholic.by.

«Согласно духу Евангелия и социального учения костела, власть должна служить людям и заботиться об общем благе всех без исключения граждан, — сказал Тадеуш Кондрусевич. — В современном демократическом обществе нормальным делом должна быть разница взглядов, а инакомыслящих ни в коем случае нельзя считать «отщепенцами» или врагами — это путь к конфронтации. При этом каждая политическая и общественная сила должна служить не своим узким интересам и благам, а всему народу. Чтобы это произошло, необходима перемена сердец. Это первый и самый важный шаг, который мы должны сделать на пути к переменам, которых мы ожидаем. Без перемены сердца не будет настоящей перемены общества», — заявил глава белорусского Костела.

Напомним, что Лукашенко в Гродно заявил, что его удивляет позиция основных конфессий. Он указал православным и католикам чем они должны заниматься. Комментируя заявления глав православной и католической церкви он подчеркнул, что государство на это смотреть не будет…

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священники, остановитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с равнодушием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко в ответ на призывы глав православной и католической церквей остановить насилие.



Архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина — внутрь его не пустили