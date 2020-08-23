Архиепископ Кондрусевич в Браславе провел богослужение и рассказал как избежать конфронтации

Фото Александры Щиглинской
Власть
Опубликовано

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич сказал вчера в Браславе во время торжеств в честь Матери Божьей Владычицы озер, что «инакомыслящих ни в коем случае нельзя считать «отщепенцами» или врагами, потому что это путь к конфронтации«. Об этом сообщает сайт catholic.by.

«Согласно духу Евангелия и социального учения костела, власть должна служить людям и заботиться об общем благе всех без исключения граждан, — сказал Тадеуш Кондрусевич.В современном демократическом обществе нормальным делом должна быть разница взглядов, а инакомыслящих ни в коем случае нельзя считать «отщепенцами» или врагами — это путь к конфронтации. При этом каждая политическая и общественная сила должна служить не своим узким интересам и благам, а всему народу. Чтобы это произошло, необходима перемена сердец. Это первый и самый важный шаг, который мы должны сделать на пути к переменам, которых мы ожидаем. Без перемены сердца не будет настоящей перемены общества», — заявил глава белорусского Костела.

Напомним, что Лукашенко в Гродно заявил, что его удивляет позиция основных конфессий. Он указал православным и католикам чем они должны заниматься. Комментируя заявления глав православной и католической церкви он подчеркнул, что государство на это смотреть не будет…

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священники, остановитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с равнодушием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко в ответ на призывы глав православной и католической церквей остановить насилие.

Архиепископ Кондрусевич помолился под стенами ЦИП на Окрестина — внутрь его не пустили

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Беларуси ограничили доступ к vkurier.by и еще нескольким десяткам сайтов

Глава МВД Караев встретился с архиепископом Кондрусевичем по его просьбе

Лавров: Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лавров
Лавров: Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси
Россия примет любое решение Беларуси по общению со
0123
«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской
1201
В Витебске придумали новый формат мирных акций
В Витебске 21 августа состоялась «музыкальная прогулка»
0173
Владимир Зеленский
Зеленский посоветовал Лукашенко повторно провести выборы в Беларуси
17 августа внешнеполитическое ведомство Украины поддержало
0146
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)