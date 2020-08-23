Лавров: Россия не будет возражать против любого решения, принятого руководством Беларуси

Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом, сообщил Лавров, пишет ТАСС.



Ситуация в Беларуси явно нормализуется, но есть желающие реализовать украинский сценарий, заявил Лавров.



«Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, — подчеркнул он. — Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», — заявил Лавров, не уточнив кто именно провоцирует развитие событий по украинскому сценарию.

Представитель РФ заявил, что не следует навязывать белорусам каких-либо рецептов и тут же предложил свой рецепт: нужно принять предложение Лукашенко об изменении Конституции.

По словам Лаврова, Россия считает весьма перспективным диалог в Беларуси по реформе Конституции республики. «Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», — сказал он.



По мнению Лаврова, белорусы сами справятся с ситуацией в стране, главное — чтобы не было провокаций.

Исходя из его слов можно предположить, что при определенных обстоятельствах, например, неких событиях в Беларуси, которые по мнению российского руководства будут похожи на «провокацию», позиция РФ может резко измениться и о дальнейшем невмешательстве во внутренние дела Беларуси речи идти не будет. Однако провокации могут исходить только от силового блока, но не от мирного населения. Предыдущие протесты показали, что даже на силовые действия властей белорусы отвечали вежливо и уважительно, например раздавали цветы силовикам.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов «теорию провокаций», которую выдвинул на днях Александр Лукашенко: войска НАТО могут в определенный момент «вторгнуться» и тогда потребуется военное вмешательство России, которая уже располагает на территории страны своим контингентом, который получит подкрепление. Иностранная армия возьмет нашу страну под свой контроль. Не по этой ли причине у Лукашенко появилась уверенность Лукашенко. Ведь совсем недавно он умолял Путина срочно оказать военную поддержку, а теперь вдруг успокоился и перестал названивать «старшему брату» с «челобитными».

Сценарий «нападения НАТО» весьма реален. Сегодня все силы брошены на его реализацию. Напомним, Александр Лукашенко потребовал от руководства министерства обороны предпринять все меры по защите территориальной целостности республики. По его мнению, возможно вторжение войск НАТО на территорию Беларуси по просьбе «альтернативного президента»».

Пока Лавров считает, что нет свидетельств того, что нынешние протесты в Беларуси проходят с применением силы.

По мнению Лаврова, в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного государства, у России есть вопросы к тому, как формировался Координационный совет оппозиции Беларуси.