В Витебске придумали новый формат мирных акций

В Витебске 21 августа состоялась «музыкальная прогулка» — по городу под ритм барабанов прошли около 200 человек. Здесь не делили никого на «бело-красно-белых» и «красно-зеленых». Впереди колонны шли три девушки-знаменосца: одна несла государственный флаг Беларуси, вторая — БЧБ-флаг, третья — флаг Витебска. Шествие стало, пожалуй, самой креативной и дружной акцией за все десять дней мирных протестов в городе, передает TUT.by.

Изюминкой шествия были четыре барабана. Точнее, три обычных барабана и одна дарбука (это тоже барабан, только маленький, он распространен на Ближнем Востоке). Ритм, под который колонна шла по улицам, выбивали парни-музыканты.

Новый необычный формат для акции придумал Владимир Булавский — музыкант, историк, ивент-менеджер, организатор многочисленных культурных проектов в Витебске (многие из них проводились совместно с городскими властями).

Участники «музыкальной прогулки» начали собираться на улице Суворова, возле кафе-кондитерской «Бисквит», к 18.30. В основном, это была молодежь, но прогуляться в этот вечер по городу под барабаны были не против и люди постарше.

21 августа витебляне целый день обсуждали в чатах, под каким флагом выходить на мирные протесты: под историческим или государственным. Холивар творился страшный! Но «музыкальная прогулка» дружелюбно приняла все флаги.

Когда к «Бисквиту» пришла первая девушка с красно-зеленым флагом, ребята с БЧБ на плечах встретили ее улыбками.

— Мы — не за флаги. Мы — за идею, — объяснила свою позицию Настачка — так представилась девушка. — Флаги не должны рознить людей, они должны объединять. Оба символа — и бело-красно-белый, и красно-зеленый — сейчас должны служить нашему народу, его примирению.

Около семи вечера к собравшимся подошел сотрудник в штатском, который представился майором милиции. Он сообщил, что акция — не санкционирована городскими властями, и попросил всех разойтись.

— Я вас предупредил. Если вы будете задержаны, потом держите обиду сами на себя. — Товарищ майор, мы хотим мирно стоять или ходить по городу, хотим мирно отстаивать свои голоса. Мы никому не угрожаем, не бросаем камнями. А вы что, повторите тут то, что было на Окрестина? Будете нас избивать? Вы мне в глаза посмотрите! Вы готовы на это? — спросил у милиционера молодой человек. — Я лично вас не избивал, — ответил майор. — Зачем мне вас бить? Все будет в рамках законодательства. А сейчас я вас просто предупреждаю: данное мероприятие, если вы пойдете с флагами, не санкционировано.

Тем не менее горожане решили идти по Витебску.