​IT-компании уезжают из Беларуси из-за массовых протестов

Британская IT-компания Godel Technologies перевела свой офис из Беларуси в Украину из-за нестабильной внутриполитической ситуации. Закрыла офис и компания Viber.

Массовые протесты в Беларуси вызывают серьезные волнения в бизнес-среде. Британская компания Godel Technologies приняла решение о бессрочной эвакуации сотрудников. А компания Viber вообще закрыла офис.

Godel Technologies приняла решение о переводе части сотрудников в Украину «не неопределенный срок», чтобы обезопасить их на фоне нестабильной внутриполитической безопасности. «Решение… было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением Интернета на несколько дней», — сообщил сотрудник компании Андрей Афанасенко.

Он уточнил, что отключение властями Интернета парализовало работу Godel Technologies, чем принесло серьезные финансовые потери. Компания полностью оплатила для своих белорусских сотрудников и членов их семей трансфер в Украине и проживание. Было отмечено, что возможен вывоз из страны и других сотрудников, если ситуация в Беларуси будет ухудшаться. Важно отметить, что разработчик программного обеспечения Godel Technologies имеет офисы в крупнейших городах Беларуси, в частности, в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске и других. В них работают более тысячи сотрудников. Свой офис в Минске закрыла также всемирно известная компания Viber. Все сотрудники переведены на удаленную работу. В компании отметили, что причиной такого решения стало обеспечение безопасности работников на фоне массовых протестов. В Viber не исключают, что могут перестать инвестировать в Беларусь.