Зеленский посоветовал Лукашенко повторно провести выборы в Беларуси

Владимир Зеленский
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17 августа внешнеполитическое ведомство Украины поддержало позицию Евросоюза и не признало результаты президентских выборов в Беларуси.

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.

«Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: „Пожалуйста, выбирайте“. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен», заявил Владимир Зеленский.

По мнению украинского президента, в таком случае все будет спокойно и без крови.
Напомним, что 17 августа внешнеполитическое ведомство Украины поддержало позицию Евросоюза и не признало результаты президентских выборов в Беларуси.

Ранее Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Беларуси.

 

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