В НАТО опровергли перемещение своих войск на Белорусской границе

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Заявление Александра Лукашенко  о наращивании военного контингента НАТО на Белорусской границе не соответствуют действительности, передает официальный представитель Североатлантического альянса в Брюсселе Оана Лугеску.

«Организация не представляет ни для какой страны угрозы, поскольку занимает строго оборонительную позицию», — приводит слова Лугеску. Она подчеркнула, что укреплений военного контингента на Белорусской границе нет.

Ранее Лукашенко поручил пограничной службе усилить охрану границ Беларуси, чтобы «не допустить вторжения из других стран». По его словам, на западной границе страны происходит нагнетание обстановки со стороны НАТО.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения официальных экзитполов прошедших в стране выборов президента. Протестующие, недовольные победой Александра Лукашенко, вышли на улицы. Однако сам президент заявил, что все митинги спонсируются из-за рубежа странами НАТО.

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