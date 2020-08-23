В Глубоком уволилась идеолог райисполкома. Она рассказала, как местная власть работала на выборах

В Глубоком 21 августа уволилась с работы заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома — 28-летняя Марина Соколовская (ее имя и сегодня есть на сайте РИК). Девушка рассказала TUT.BY, что подала заявление 10 августа, на следующий день после выборов. Начальство отправило ее в отпуск за свой счет на 10 дней — в надежде, что молодой специалист «одумается». Но Марина «одуматься» не смогла и ушла: «Сделала это по велению совести. Не смогла бы работать там, где от меня ожидали, что я буду обманывать людей». Пока она домохозяйка, но верит, что найдет новую работу по душе — в сфере культуры, пишет TUT.by.

В районной идеологии Марина Соколовская отработала 5 месяцев:

— Занималась в основном культурой, подготовкой фестивалей, праздников. До прихода в райисполком я тоже работала в сфере культуры — три года. По образованию я — теолог-религиовед, преподаватель этики, эстетики и культурологии.



Марина говорит, что никогда не скрывала своих взглядов:

— Еще до выборов высказывала руководству некоторые свои позиции и жизненные принципы. В том числе и по поводу действующей власти. Но на это не обращали внимания. Думали, наверное: ай, она молодая, пусть себе занимается культурой — и все. В идеологические вопросы меня почти не посвящали.

Как в Глубоком собирали подписи за Лукашенко: «В райисполкоме творилась истерия»

По словам Марины, «интересное» в избирательной кампании в Глубоком началось уже на этапе сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

— В райисполкоме творилась самая настоящая истерия. Все время собирали совещания, там были начальники отделов, заместители. На одном из них присутствовала и я. Сообщили, что собрали мало подписей за выдвижение кандидатом действующего президента. Всем велели активнее подключаться, чтобы собрать как можно больше подписей. И я точно знаю, что были люди — не члены инициативной группы Александра Лукашенко, — которые ходили по трудовым коллективам, в том числе учреждениям культуры, и собирали подписи за него. Некоторых шантажировали увольнением, непродлением контракта.



Как власти реагировали на митинг Тихановской: «Смеялись, а потом уменьшили количество пришедших»

24 июля на митинг в Глубокое приехала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Он собрал тысячу человек — и это в 18-тысячном райцентре. Кстати, Глубокое всегда был протестным городом. Именно здесь, напомним, родился создатель бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский.

— На митинг Тихановской действительно пришло очень много людей. Что творилось в отделе идеологии, не передать! Тогда как раз готовились еще и к «Вишневому фестивалю». И я занималась этим, не вникала, что происходит на митинге. Потом, вижу, сбежалось много чиновников: и заместители председателя райисполкома, и начальник отдела организационно-кадровой работы, и руководители других отделов, и председатель районного объединения профсоюзов… И все истерически смеются!

— Над чем?

— Над словами Светланы на митинге. Туда отправили «своего» человека. Он слушал и смотрел, что происходит на площадке возле магазина «Белмаркет», где шел митинг, звонил в исполком и все передавал. Это и вызывало смех у моих бывших коллег. Хотя горожане потом делились своими впечатлениями от митинга, и они у них были положительными. У людей появилось больше веры в то, за что мы болели.



Еще не успела Тихановская уехать из Глубокого, как в интернете появились репортажи с митинга, где были фото и видео, подтверждающие, что он был многолюдным. Однако местные идеологи решили это опровергнуть.

— Специалисты отдела, члены БРСМ начали регистрироваться на этих ресурсах и писать комментарии, что, мол, на митинг пришло мало людей, да и то они были приезжие из других городов. Меня тоже просили писать подобные комментарии. Но я сказала: «Нет». Все были заняты другими делами, от меня отстали, тем более, что нашлось достаточно других людей, чтобы заниматься этим.



Газета «Веснік Глыбоччыны» сообщила, что митинг собрал около 300 человек.

Как в райцентре голосовали досрочно и в день выборов: разбирались со «свядомымі» наблюдателями и «массированно „отрабатывали“ контент телеграм-канала»

Во время последнего дня досрочного голосования, 8 августа, бывший замначальника отдела идеологической работы находилась дома, но ее все равно беспокоили с работы по вопросам выборов:

— Мне позвонила специалист отдела и сообщила: в одном из учреждений культуры, где находится участок для голосования, происходит «беспорядок». «Там в фойе набилось „свядомых“, разберитесь с этим!» — велели мне. Я позвонила заведующему этого учреждения культуры, спросила, как обстановка. Мне ответили: «Все хорошо, у нас в фойе сидит молодой человек, независимый наблюдатель. Работе комиссии не препятствует». Перезвонила своей коллеге и сообщила, что на участке все в порядке, независимый наблюдатель никому не мешает. На что услышала: «Речь не идет о том, препятствует он работе комиссии или нет. Просто убирай его оттуда». Я сказала, что никого ниоткуда «убирать» не буду. «А кто будет?» — возмутилась коллега. И разговор на этом завершился. Знаю, что на многих участках в Глубокском районе не вывесили итоговые протоколы и любыми способами старались не пустить независимых наблюдателей.



Вечером 8 августа Марине сообщили, что она должна быть на работе 9 августа.

— На вопрос: «Что я там буду делать?» мне ответили: «Работать!».



— Утром села за компьютер, ждала поручений. И оно поступило — из главного управления по идеологической работе облисполкома пришло письмо примерно такого содержания: «На ютуб-канале НЕХТА размещен такой-то фильм. Просьба массировано его отработать: дизлайки, отрицательные комментарии, жалобы на пост. Отчет о проделанной работе предоставить до такого-то времени». И все взялись за «работу». Даже не посмотрели фильм. Я была в шоке! Тут у меня спрашивают, почему я не «работаю» по этому «заданию». Я сказала, что отказываюсь выполнять это дурацкое поручение. Тогда я услышала о себе много интересного и нового. Мол, ты госслужащая, и пока ты здесь, должна это делать, ты «подставляешь» начальника и всех.

После этого коллеги уже не доверяли Марине:

— Все дальнейшие разговоры в день выборов происходили за стеной, за закрытой дверью. Меня уже ни во что не посвящали. В начале одиннадцатого мне сказали: «Спасибо, Марина Павловна, за работу». И отпустили домой. Другие работники еще остались в райисполкоме.

— Предлагали отвезти меня домой. Но я отказалась: я честный человек, чего мне бояться? Вышла из исполкома через парадную дверь — и решила: все, увольняюсь. Пришла домой, очень хотелось плакать. Но меня поддержал муж и вся семья.



Увольнение: «Мне говорили: это удар в спину, ты нас «подставила»

10 августа Марина Соколовская написала заявление на увольнение:



— Начальник отдела заявила мне: «Я не знаю, что теперь сказать председателю райисполкома, не знаю, что сказать области». В итоге я отработала еще день 10 августа, но дала себе установку: уйду по-любому, если вынудят, то даже по статье — за прогул. В райисполкоме у меня спрашивали: «Ну уволишься ты — и что? Где будешь работать?» Я отвечала: «Неважно, лишь бы не заниматься нечестными делами».

11 августа начальство попросило Марину написать заявление на 10-дневный отпуск за свой счет.

— Думали, что я одумаюсь. Но нет, 21 августа я уволилась.

Марина говорит, что после того, как она заявила об уходе, угроз в ее адрес не было. Но бывшие коллеги ее критиковали:

— Мне говорили: мол, это удар в спину, ты нас «подставила», а мы тебе доверяли, как себе.

Девушка пока не нашла работу:

— Чем буду заниматься дальше, сложно сказать. Пока побуду домохозяйкой. Не скрою, мне было сложно принять это решение. Конечно, терять работу страшно. Это деньги, это занятость. Мой муж тоже работает в бюджетной сфере, детей у нас пока нет. Моя бабушка переживает и просит: «Марина, иди просись обратно. Как ты будешь жить?». Но я понимаю: мне 28 лет — и все еще впереди. Написала в инициативу «Честные люди», подала заявку на обучение и переквалификацию. Может, подумаем с мужем открыть свое дело, хотя это сейчас рискованно. Но больше всего я бы хотела работать в сфере культуры, мне это очень нравится.

Марина Соколовская гордится тем, что живет в Глубоком.

— У нас действительно необычный город. И позиция многих людей такая, что они против действующей власти, не согласны с итогами выборов. Я хочу быть честной перед своими земляками и другими белорусами. Поэтому и ушла из райисполкома. Ушла по велению совести.