В Гродненской области — новый губернатор. Это Владимир Караник

В Гродненской области новый губернатор. Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.



Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения, передает государственное информационное агентство.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов, пишет TUT.by.



Владимир Караник родился в Гродно, окончаил Гродненский медуниверситет. Ему 47 лет.

Работал в ведущей онкологической клинике страны — РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, был заведующим онкологическим отделением торакальной хирургии № 2. В 2011 году стал главврачом Минского городского онкологического диспансера, был главным онкологом столицы.

Министром здравоохранения Владимира Караника назначили в июне 2019 года, на этом посту он пробыл недолго — чуть больше года.

Каранику пришлось руководить Минздравом во время пандемии коронавируса. При подготовке к ней и в самом ее начале ведомство отличалось небывалой открытостью: для журналистов проводились регулярные брифинги, в которых участвовал сам Караник, министр не боялся вопросов журналистов, лично участвовал в стримах, в режиме онлайн отвечал на вопросы пользователей.



Однако в конце апреля после совещаний у Александра Лукашенко брифинги перестали организовывать, журналистам стало все сложнее получать актуальную информацию по поводу COVID-19.

Владимир Караник поддерживал «белорусскую стратегию» по борьбе с коронавирусом:

— Когда нет санслужбы, не проводятся эпидрасследования или количество пациентов такое, что его провести невозможно, принимаются меры разобщения в виде карантинных мероприятий. Чтобы в долгосрочной перспективе они привели к серьезному снижению заболеваемости, они должны продолжаться 12−13 недель. Мы понимаем, что вряд ли любая страна в мире выдержит 12−13 недель полного паралича.

