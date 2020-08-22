От защиты утраченной чести до мести один шаг, но делать его нельзя

12 августа активный пользователь интернет-сообществ, 26-летний оршанец, увидел в телеграм-канале «Орша для жизни чат» фотографии силовиков так сказать «за работой». Фотографии, к сожалению, не прилагаются. Можно предположить, что на них могли быть зафиксированы факты насилия в отношении мирных граждан.

Увидев фотографии, житель Орши нецензурно высказался в адрес изображенных на фотографиях «героев». Вы знаете, силовики обиделись. В сообщении МВД содержится утверждение, что фотографии в чат были «вброшенны кем-то из пользователей для травли«. При этом не уточняется травлю кого хотел организовать загадочный «кто-то». В сообщении МВД содержится намек на заведомую виновность «кого-то» в совершенном преступлении — подстрекательстве к неким противоправным действиям. Однако непонятно что криминального в размещении фотографий и распространении другой фактологической информации. Если фотография была сделана, она является фотофиксацией окружающей действительности, в том числе происходящих событий. Фотограф, блогер, журналист или любой другой гражданин, который выкладывает фотографию, не должен преследоваться правоохранителями, равно как его нельзя уличить в преступлении, которого не было (подстрекательства к противоправным действиям). А вот агрессивные действия силовиков нуждаются не только в общественном осуждении, но и в правовой оценке.

Другое дело — оскорбления или нецензурные выражения. Это, безусловно, не приемлемо в правовом демократическом государстве. Но законности ради нужно тогда судить всех сотрудников ОМОН и других участников эскалации насилия, которые произносили нецензурные выражения в адрес мирных граждан во время их силового разгона и задержания. Кроме произнесения нецензурных слов некоторые силовики старательно и сильно избивали мирных граждан, а затем издевались над задержанными всеми доступными «неандертальцам» методами, пытаясь не просто унизить людей, а морально их уничтожить и причинить максимальный физический урон. Сотни таких историй опубликованы на крупнейших сайтах всего мира, интервью с жертвами оборотней в погонах каждый день появляются в YouTube. Эти случаи не интересуют МВД, СК и прокуратуру? Эти фотографии и видео тоже являются «подстрекающими» материалами? Нет, это вопиющие факты бесчеловечного обращения с согражданами.

Если преступления всех правонарушителей не будут расследоваться объективно, а виновники не будут наказаны, то страну может захлестнуть волна насилия, пораждающего насилие. Спираль насилия будет закручиваться до бесконечности. Именно поэтому нужно не выборочно наказывать противников силовых действий власти, которые «обидели» милиционера словом. Не нужно мстить! Нужно прервать цепь насилия, пойдя на встречу другой стороне. Нужно признать свои ошибки, дать правовую оценку. Кто провинился, должен покаяться. Только так возможно примирение в обществе. Жители Беларуси, как нам кажется, не захотят наказывать виновных правоохранителей по всей строгости из мести, если они персонально и искренне покаяться перед жертвами. Трудно? Да! А легко уже не будет никому. Важно чтобы не стало потом еще труднее идти на примирение, не упустить момент.

Надеемся, специалисты в органах еще остались, которые понимают чем чревато усиление давления на гражданское общество. Нам всем сегодня должно быть стыдно за нецензурную брань, за эмоциональные срывы, за насилие, однако нужно придти в себя, одуматься и начать общенациональный диалог. Если этого не сделать, то Беларусь разделится на два лагеря, на два «полународа», которые будут соревноваться в жестокости по отношению к «врагу». Угрозы в адрес силовиков звучать тогда не будут, потому что, как говорится, «собака, которая лает, не кусает». И наоборот. Предложенный министром обороны план запуска гражданской войны могут стартануть в любой день. За сохранение мира и согласия в обществе сегодня не отвечают те фигуры, которые ухватились за власть посиневшими пальцами и их опричники. За все сегодня отвечают адекватные люди во власти и силовых ведомствах. Только они могут найти общий язык с народом и благополучно вывести страну из аварийного режима.