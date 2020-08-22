Количество белорусских студентов в Польше удвоилось и составило 10 тысяч

В Польше сейчас учатся более 10 тысяч белорусских студентов. Про это сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью YouTube-каналу NEXTA. Таким образом количество белорусских студентов в Польше за последние пять лет увеличилось вдвое.

В самой Беларуси, по данным Белстата, количество студентов за последние годы снизилось. В 2013 году университеты, институты и академии выпустили 82,7 тысячи специалистов с дипломом о высшем образовании, а в 2019-м — только 57,5 тысячи. По данным официальной статистики, в 2013 году в Беларуси было 425 студентов на 10 тысяч населения, в 2019-м — 288.

Белорусам предоставляются в Польше различные льготы. Для некоторых категорий доступно бесплатное обучение в польских ВУЗах без последующий отработки, а также стипендии. Европейский диплом признается во всем мире. Именно поэтому многие родители задумываются о возможности обучения в Польше, Литве, Чехии, Великобритании и других странах Европы.