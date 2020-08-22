Дмитрий Гордон: я не предполагал что апричники Лукашенко будут лупасить дубинками мирных белорсов

Известный украинский журналист, который незадолго до выборов взял интервью у Александра Лукашенко, отвечая на вопросы зрителей заявил, что удивлен силовыми действиями властей против мирных демонстрантов на улицах Минска.
«Беря интервью у Александра Лукашенко, я не предполагал что через несколько дней его апричники начнут лупасить дубинками мирных белорсов», — завил журналист и политик.
«Я задал ему вопрос: «будете ли вы стрелять по белорусам?», он сказал, что «нет, потому что это выгодно будет нашим врагам», — отметил Гардон.
«Когда я видел как милиция стреляет в народ, когда я видел как милиция избивает демонстрантов, мирных совершенно, и пытает их в тюрьмах, у меня «шерсть» добом становилась, потому что это противоречит всем демократическим правилам и нормам», — заявил Гордон.