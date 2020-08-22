Глава британского Минобороны заявил, что НАТО не будет вмешиваться в события в Беларуси

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Глава британского Минобороны Бен Уоллес заверил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Это заявление он сделал в пятницу в германском городе Диллинген (федеральная земля Саар) во время встречи со своими коллегами из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Франции Флоранс Парли.

«Таких планов нет», — заявил Уоллес, касаясь темы возможного вмешательства альянса. Его слова приводит агентство DPA.

Со своей стороны Крамп-Карренбауэр от имени трех министров призвала власти Белоруссии освободить задержанных во время протестов против действующего президента Александра Лукашенко. «Мы не признаем результаты выборов августа», — сказала глава Минобороны ФРГ. Парли же подчеркнула необходимость решения кризиса посредством диалога власти с гражданским обществом.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.

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