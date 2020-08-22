Церковь в Беларуси осудила насилие на митингах и попросила священников не участвовать в политике

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Белорусский экзархат Московского патриархата на своем сайте опубликовал обращение по поводу проходящих в республике акций протеста.

«Православная Церковь полагает неприличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы».

При этом священнослужители выступили за расследование случаев жестокости на митингах.

Экзархат также напомнил, что заявления отдельных священников о ситуации в стране являются «формой выражения их личной гражданской позиции».

«Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей», — подчеркивается в заявлении.

Священники не остались в стороне от акций протеста. Так, в Минске они пообещали встать «живым щитом» между протестующими и силовиками, а в Витебске помогали укрыться митингующим.

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