Белорусская ассоциация журналистов требует от властей прекратить блокировку сайтов

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Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны разблокировать сайты и прекратить давление на прессу. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале профильной организации журналистов.

В БАЖ убеждены, что блокировка интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий связаны с попыткой властей блокировать информацию о политических протестах в Республике Беларусь и насилии против демонстрантов.

Ограничительные действия властей являются косвенной цензурой и препятствуют законной деятельности медиа в стране.

Блокировка сайтов со стороны Министерства информации Беларуси ограничивает конституционное право граждан на получение информации. В заявлении также отмечается, что происходит нарушение прав журналистов и СМИ.

БАЖ требует от властей немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к сайтам.

Белорусская ассоциация журналистов призывает другие организации поддержать заявление.

Напомним, что в Беларуси официальным решением Министерства информации заблокирован доступ к более чем 70 интернет-сайтов, включая «Витебский Курьер» (vkurier.by). Отметим, что блокировка в отношении нашего сайта началась 10 августа. Все попытки выяснить в чем причина и обращения в министерство и РУП «Белтелеком» не дали результата. Сотрудники не могли дать никаких ответов. Официальных писем в редакцию не поступало.

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Витебский Курьер

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    Григорий

    Спасибо властям они своим отключением интернета научили беларусов пользоваться анонимайзерами так что блокировка мера бесполезная а может даже очень и полезная.блокируя сайты они лишний раз убеждают всех что там пишут правду.куда не кинь- везде клин.Алексашка- жги!

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