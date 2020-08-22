В Беларуси 23 августа ожидаются дожди и грозы

Погода
Опубликовано

Завтра в Беларуси ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Днем в отдельных районах будут сильные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, по востоку местами 9-11 градусов выше нуля. Днем будет плюс 20-26, в юго-восточных районах страны 27-29 градусов тепла.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Беларуси ограничили доступ к vkurier.by и еще нескольким десяткам сайтов

В Беларуси ограничили доступ к vkurier.by и еще нескольким десяткам сайтов

Количество белорусских студентов в Польше удвоилось и составило 10 тысяч

Лукашенко: войска НАТО у границы — «военная поддержка альтернативного президента»

Дмитрий Гордон: я не предполагал что апричники Лукашенко будут лупасить дубинками мирных белорсов

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Какая погода ожидается в Витебске на выходные
По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные
0116
Завтра в Беларуси ожидается до +30°С
20 августа ожидается до 30 градусов тепла по югу Беларуси.
0156
16 августа в Беларуси ожидается до +29°С
16 августа в Беларуси ожидается до +29°С тепла.
0175
До +26 градусов. Хорошая погода в Витебске сохранится
В выходные в Витебске сохранится теплая погода, будет
0181
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)