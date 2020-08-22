В Беларуси 23 августа ожидаются дожди и грозы

Завтра в Беларуси ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Днем в отдельных районах будут сильные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, по востоку местами 9-11 градусов выше нуля. Днем будет плюс 20-26, в юго-восточных районах страны 27-29 градусов тепла.