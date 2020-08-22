Лукашенко пригрозил бастующих «Беларуськалия» заменить шахтерами из Украины. Те наотрез отказались стать штрейкбрехерами

Лукашенко заявил, что желающие могут бастовать. Однако всегда найдутся те, кто заменит их на рабочем месте. Об этом он сказал, общаясь с работниками агрокомбината «Дзержинский».

Александр Лукашенко заявил, что достаточно специалистов, в том числе в соседних странах, и их при необходимости можно привлечь на работу, пишет TUT.by.



— Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных, — заявил Лукашенко, комментируя забастовки в том числе и на «Беларуськалии».

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец опроверг слова Лукашенко, что украинские шахтеры являются безработными. По его словам, на шахтах по добыче железной руды, марганца, цветных металлов и других — специалистов не хватает.

— Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров, — добавил Волынец.

Он также пожелал горнякам Солигорска выдержать давление и добиться, чтобы уважали их права и свободы.

— Мы не раз в Украине оказывались в трудном положении, но добились права свободно выходить на забастовки, на митинги, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод.

