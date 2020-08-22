Лукашенко: войска НАТО у границы — «военная поддержка альтернативного президента»

Александр Лукашенко потребовал от руководства министерства обороны предпринять все меры по защите территориальной целостности республики. По его мнению, возможно вторжение войск НАТО на территорию Беларуси по просьбе «альтернативного президента».

Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО у белорусской границы свидетельствуют о военной поддержке «альтернативного президента». Это заявление он сделал в ходе посещения полигона под Гродно, где проходят военные учения.

«Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — раскрыл предполагаемый сценарий действия оппозиции Лукашенко.

Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия по защите территориальной целостности Беларуси, «с принятием самых жестких мер«.

Вчера глава британского Минобороны заявил, что НАТО не будет вмешиваться в события в Беларуси.

Ранее на милитаристские заявления Лукашенко отреагировали в Польше и Литве. В соседних странах не видят никакой угрозы в маневрах белорусских военных и считают это «психологической игрой Минска».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно просил Владимира Путина ввести российские войска, чтобы помочь разрешить политический кризис власти военным путем. Между главами Беларуси и России состоялось минимум три телефонных разговора на эту тему. Лукашенко заявил, что получил заверение Путина о всемерной поддержке. Однако наличие российских войск в Беларуси Лукашенко опровергает.