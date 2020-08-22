«Было принято решение об эвакуации офиса». Viber закрыл офис в Минске и планирует сократить инвестиции в Беларусь

В интервью Forbes Джамел Агауа, гендиректор японской корпорации Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, рассказал, с какими проблемами столкнулась его компания в Беларуси.

В частности, после новостей о захвате неизвестными людьми в черном офиса «Яндекса» было принято решение об эвакуации офиса Viber: «Мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой. У нас не было никакой информации».

Продолжительные трехдневные проблемы с доступом к интернету в Беларуси в период с 9 по 11 августа серьезно ударили по инвестиционному имиджу страны, поставив ее в один с ряд с республиками Центральной Африки, где интернет пропадает из-за акул, которые грызут кабели с интернетом в океане, пишет Онлайнер.

«Наш офис был затронут ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. И мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно», — заявил Forbes гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

Двое сотрудников компании были задержаны в дни протестов. По мнению главы бизнеса, их арестовали без видимых причин. Одного задержали прямо на избирательном участке, где он был наблюдателем. Другой с серьезными травмами сейчас находится в больнице. В связи с этим было принято решение закрыть офис и перевести сотрудников на удаленку.

«Единственное, чего мы хотим, — это конец жестокости. И мы хотим нормального диалога между людьми и властями. Это единственное, чего мы хотим для белорусского народа, — цитирует Forbes Джамела Агауа. — Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно».

Тем не менее Джамел Агауа отмечает, что компания готова инвестировать в страну вдвое больше.

Напомним, что вчера стало известно о том, что в власти Беларуси запретили доступ к десяткам независимых СМИ, в том числе к нашему сайту «Витебский Курьер» (домен — vkurier.by).

Вместо переговоров с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и Франции власти Беларуси избрали путь эскалации конфликта и продолжения конфронтации с обществом.